Diplo já reagiu ao facto de ter ficado em terceiro lugar no ranking de melhores amantes de Katy Perry, atrás de John Mayer e Orlando Bloom. Reagindo a um twit alheio sobre o assunto, o produtor e DJ disse "nem me lembro de ter feito sexo", partilhando de seguida no seu próprio Twitter uma fotografia com a legenda "ganhei a medalha de bronze nas olimpíadas do sexo".

Recorde-se que Perry foi questionada pelo apresentador James Corden sobre as performances sexuais dos seus ex-namorados famosos. A artista disse, relativamente a Mayer, Bloom e Diplo (não se referindo sequer ao ex-marido Russell Brand), que eram todos fantásticos amantes e que "faria sexo com todos eles depois de sair deste sítio!". Veja as reações de Diplo abaixo.