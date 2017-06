"Despacito", de Luis Fonsi, é sem sombra de dúvida a grande canção do verão de 2017, desse modo sucedendo a outros temas que ficaram para a história como banda-sonora para os dias de maior calor e despreocupação.

O conceito de "canção de verão" é, no entanto, relativamente novo, com plataformas como o Pandora e o Spotify a utilizar dados relativos às preferências dos utilizadores para prever, grosso modo, as canções que obterão êxito nos próximos meses.

Tanto a Elle como a Billboard "estudaram" o conceito e juntaram, em lista, aquelas que foram as grandes canções de verões passados. Dessas listas fazem parte músicos que não escaparam ao estatuto de one-hit wonders (como os Los Del Rio e sua inescapável "Macarena"...), mas também grandes artistas como os Rolling Stones, Prince e os Beach Boys.

Canções icónicas como "Light My Fire", dos Doors (um êxito do verão de 1967), "Every Breath You Take", dos Police (1983) ou "Crazy In Love", de Beyoncé, foram, por exemplo, naturalmente mencionadas.