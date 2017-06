Os Foo Fighters deixaram de ser formados por cinco elementos; agora, são oficialmente seis os músicos, após o anúncio feito por Dave Grohl de que Rami Jaffee se juntou oficialmente à banda.

Este é um nome que os fãs dos Foo Fighters deverão conhecer bem: Jaffee tem acompanhado a banda em digressão desde 2005, ano em que estes lançaram In Your Honor, o seu quinto álbum de estúdio.

Getty Images

O teclista tem no seu currículo colaborações com artistas tão diversos quanto os Wallflowers, Stone Sour, Soul Asylum e Coheed and Cambria, entre outros, tendo igualmente participado em vários dos álbuns dos Foo Fighters.

A entrada de Jaffee foi anunciada por Dave Grohl em entrevista ao radialista Zane Lowe, após o mesmo já ter marcado presença nas fotografias promocionais para "Run", o novo single dos Foo Fighters, editado no passado dia 1.

Recorde-se que a banda norte-americana é cabeça de cartaz da edição deste ano do festival NOS Alive, atuando no dia 7 de julho. Os bilhetes já se encontram esgotados.