Os Queens of the Stone Age têm mantido o seu novo álbum, e sétimo no total, em relativo segredo, mas esta semana desvendaram um pouco o véu que cobre o seu regresso aos discos.

A banda norte-americana atualizou o seu website, que mostra agora uma televisão antiga onde se podem ler sucessivas frases como "Mumbo Jumbo", "13" e "It’s A 'Beautiful' Day In The U.S.A.", presumivelmente títulos de canções novas.

Para além disso, os fãs podem clicar nas várias imagens presentes na página e encontrar outras tantas animações especiais. O conceito foi criado pelo artista Boneface.

Ainda não é conhecida a data de lançamento do novo álbum dos QotSA, prevendo-se apenas que saia este ano.