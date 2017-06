"Don't Look Back In Anger", uma das canções mais populares dos Oasis, vai ser reinterpretada esta noite de forma especial pela banda da Guarda Republicana Francesa, antes do jogo de futebol entre a França e a Inglaterra.

Após o atentado que fez 22 mortos à saída de um concerto de Ariana Grande, em Manchester, a canção tornou-se numa espécie de hino àquela cidade, tendo sido já várias vezes interpretada em solidariedade para com as vítimas.

Para além disso, será também feito um minuto de silêncio pelas vítimas não só deste ataque como do de Londres, no passado dia 3 de junho.