Os bilhetes para o concerto que os norte-americanos The National darão no Coliseu de Lisboa, no dia 28 de outubro, já se encontram esgotados.

A banda virá uma vez mais a Portugal para apresentar Sleep Well Beast, o seu novo álbum de estúdio, com data de lançamento marcada para o dia 8 de setembro.

Este será o único concerto em Portugal da nova digressão europeia dos National e será, no total, o 14º concerto da banda em terras lusas.