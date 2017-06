Salvador Sobral continua em primeiro lugar no top Cision BLITZ, com valores muito elevados no que toca a impressões nas redes sociais.

Em segundo encontra-se a cantora Cuca Roseta, cujo casamento fez capa de revistas na última semana.

Miguel Araújo, que recentemente lançou um novo disco, Giesta, está em terceiro.

Destaque ainda para os Língua Franca, projeto luso-brasileiro de hip-hop, em 11º.