Ao longo de três dias, de quinta a sábado, passaram pelo NOS Primavera Sound “perto de 90 mil pessoas” (números da organização) que assistiram a quase meia centena de concertos espalhados por quatro palcos no Parque da Cidade do Porto. A reportagem BLITZ esteve no terreno e faz, agora, o balanço. (clique nas ligações sobre o nome dos artistas para ler reportagens completas e ver fotogalerias)

OS VENCEDORES

Angel Olsen <3

Debaixo do sol do Porto, a norte-americana vestiu o espírito de uma cantora folk-country torturada dos anos 60. Sente-se a voz, mas também se sente a carne, a alma, o coração e tudo aquilo que, parecendo cliché quando repetido em bula promocional, não deixa de se traduzir em – haverá coisa assim na música? – verdadeiro. Angel Olsen possui a rara capacidade de cantar para todos e para cada um.

Rita Carmo

Hamilton Leithauser: um romântico encartado

Ao aproximarmo-nos do palco onde Hamilton Leithauser já atuava, ouvimos a frase, declamada alto e bom som: “I use the same voice I've always have”. Useiro e vezeiro dos palcos nacionais, o norte-americano não está aqui para enganar ninguém: com os sem os Walkmen, banda à frente da qual se deu a conhecer, tem um vozeirão que dispensaria amplificação e facilmente desce do grito lancinante ao sussurro mais sonhador. Celebrizada pela série “13 Reasons Why”, ‘1000 Times’ foi recebida com um coro emocionante, mas a entrega de Hamilton e a comoção do público foram uma constante de um dos melhores concertos do festival.

King Gizzard & the Lizard Wizard: ninguém os vai parar

Guitarras várias, baixo, duas baterias, teclado, harmónica, tudo se orienta numa espécie de sintropia. Do palco são emitidos sinais cósmicos, mantras paradoxalmente nervosos. São sete e vieram da Austrália. Do lado de cá somos muitos e viemos de todo o lado. Um suadouro catártico para não esquecer tão cedo que vamos resumir com um mui prosaico “foi do caraças”.

Run the Jewels: palavras em catadupa

Em 2017, os Run the Jewels – que há dois anos incendiaram um palco mais pequeno do festival, oficializando este ano a sua “subida de divisão” com a chegada ao espaço principal – trouxeram um espetáculo eficaz e impressionante. Nos RTJ (o seu petit nom, para os muitos milhares que entoaram o seu nome), a palavra é uma arma contundente, direta ao osso e dura como a realidade que a inspira (estamos a falar de rap). Desde o arranque, com ‘Legend Has It’, até ao adeus, ao som de ‘A Report to the Shareholders’ e ‘Down’, deixaram a sua marca no Parque da Cidade.

Rita Carmo

Death Grips: o trio que veio do fim do mundo para nos dizer como ele é

MC Ride – tronco nu, besta pronta a rugir – chega-se à frente, esbraceja, pula e dita a ordem. É uma ordem, não é um convite. Bateria frenética, fora de controle, e a máquina de disparar sons desenham o som do apocalipse. O aparato é febril, frenético, industrial. Metalomecânica hip-hop instrumental, com riffs perdidos, cacos a serem disparados em todas as direções, o fim do mundo a ser servido em rajadas, sem redenção possível.

A última canção de Weyes Blood

Só apanhamos o finzinho, mas que fim! Ela é Natalie Mering, ia fazer 29 anos dentro de poucas horas, e cantou de forma angelical entre candelabros. Despediu-se, voz e guitarra, com uma canção chamada “Bad Magic”, de fazer estremecer um brutamontes. Ouçam-na aqui.

A rainha Elza Soares pôs o dedo na ferida

Ninguém sabe ao certo que idade tem Elza Soares, figura histórica da música brasileira, no ativo desde o início da década de 60. Em entrevista ao Expresso, a artista, redescoberta em 2015 com o álbum “A Mulher do Fim do Mundo”, afirmou apenas: “eu sou NOW!”. E este pé firme no presente, e ainda mais no ativismo, sentiu-se quando dedicou uma canção a Gisberta, a transexual assassinada no Porto em 2006. Com o cantor e dançarino Rubi de cabeça no seu colo, Elza virou contadora de histórias, lembrando o caso de uma pessoa que morreu por ser transexual. A ovação que o público lhes dispensou foi um dos momentos mais comoventes do festival.

Rita Carmo

A melancolia musculada de Rodrigo Leão e Scott Matthew

No ano passado, a amizade que une Rodrigo Leão ao australiano Scott Matthew deu fruto a um álbum que, logo na quinta-feira, foi visitado por aqui. No público, perante o virtuosismo e o à-vontade do sexteto em palco, praticamente ninguém arredou pé e o concerto acabou mesmo com uma ovação generosa, pouco comum para atuações diurnas. Prémio Simpatia para o magnético Scott Matthew, que até uma versão de ‘I Wanna Dance With Somebody’, de Whitney Houston, pôs a plateia a cantar.

Crescimento saudável

Nascido há seis anos, o Primavera Sound português tem crescido de forma saudável no que toca à organização (pontualidade inatacável), ao respeito pelo magnífico Parque da Cidade onde se realiza e na construção de cartazes apelativos, sem recurso a nomes muito “óbvios” (palavras proferidas na conferência de imprensa, no domingo).

Comidinha boa

No NOS Primavera Sound há um mercado gourmet onde há cachorros xpto e acepipes da nova vaga, mas também tremoços e azeitonas. Há “street food” cuidada e bojudas sandes de leitão. Sushi e sandes de carne assada com queijo da serra (e bifanas a pingar molhenga dos deuses). Por aqui não se quis outra coisa: lanches mistos a rebentar de queijo, bôla de carne com ainda mais carne do que massa, empadas de vitela e croquetes a picar, tartes de maracujá. Estavam lá num cantinho, a preço de amigo.

OS PERDEDORES

Filas? Não era costume

Pois não, mas na edição deste ano do NOS Primavera Sound as meninas, em particular, demoraram um pouco mais a conseguir fazer xixi, e todos, em geral, tiveram de esperar um pouco mais pela sua cerveja. Nada que pusesse em causa o biorritmo festivaleiro, mas - lá está - não era costume por aqui.

Rita Carmo

Flying Lotus, aquele ansiolítico das onze e meia

Nada contra o ecletismo de Steven Ellison (homem dos sete ofícios), mas depois da porrada de Run The Jewels, este “momento de reflexão” soou a contra-clímax.

The Growlers, a banda que não dá mais porque não pode

Não foi desesperante e os rapazes são bem-dispostos, mas à mesma hora que, no dia anterior, Angel Olsen nos punha os olhos a brilhar, estes californianos insossos mostravam que o tempo não lhes tem feito bem e que o melhor rock do festival não podia passar por ali.

Black Angels, que desperdício

Eram uma das bandas mais esperadas do Palco . (porventura o espaço mais aventureiro do festival), até porque à mesma hora (1h00) é tradição vermos por ali concertos abrasivos (Ty Segall o ano passado, King Gizzard já nesta edição)

Teenage Fanclub, a banda que ninguém quis realmente ver

Nem sempre o que faz sentido no cartaz do “irmão mais velho” barcelonês, resulta bem em terras nacionais. Os escoceses Teenage Fanclub têm uma carreira longa e muito respeitável, um acervo de canções tremendo, harmonias vocais adoráveis e uma bonomia absolutamente irresistível. Deram um concerto bonito, ao qual os indefetíveis não saberão apontar uma falha. Só que, “invisíveis” em Portugal desde, pelo menos, o meio dos anos 90, e escalados para tocar a uma hora que pedia consumo de víveres, registaram – no segundo maior palco do evento – uma afluência muito inferior ao que é usual por aqueles lados. Tivessem tocado num palco mais pequeno e o travo a desilusão desapareceria num instante.

Dores de crescimento

O festival atrai cada vez mais espectadores, e torna-se complicado assistir a concertos como o do aguardado Bon Iver (cabeça de cartaz de sexta) enquanto parte da plateia – muito numerosa – põe a conversa em dia. Com projeções imponentes e canções de peso, Justin Vernon fez o que pôde, mas não há intimismo que resista à alegria de viver de uma multidão tão volumosa.