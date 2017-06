Os Nouvelle Vague regressam a Portugal em outubro, para três concertos.

A banda francesa virá apresentar o mais recente I Could Be Happy, bem como outras das suas famosas releituras, a 26 de outubro na Aula Magna, em Lisboa; a 27 de outubro no Convento de São Francisco, em Coimbra, e a 29 de outubro na Casa da Música, no Porto.

Em Lisboa, os bilhetes custam entre 25 euros e 35 euros, no Porto têm o preço único de 30 euros e em Coimbra variam entre 23 euros e 35 euros.

No mais recente I Could Be Happy, há versões de temas dos Cure, Brian Eno, Ramones e Cocteau Twins, bem como originais da banda.

Nas bancas continua a BLITZ de junho, com o CD Eléctrico Chamado Desejo, no qual Olivier Libaux, dos Nouvelle Vague, faz versões de temas dos anos 80 portugueses, com a voz de Maria de Medeiros e Inês Castel-Branco, entre outros.