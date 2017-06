Em entrevista com Arianna Huffington, co-fundadora do The Huffington Post, Katy Perry afirmou desejar "enterrar o machado de guerra" entre si e Taylor Swift.

A cantora disse-se pronta para "perdoar" Swift, e pediu também desculpa "por tudo o que tenha feito". "Há problemas maiores no mundo. Adoro-a e quero o melhor para ela, acho-a uma compositora incrível", afirmou.

Perry e Swift viraram costas uma à outra em 2012, após esta última ter alegadamente "roubado" alguns dos dançarinos da primeira, para a sua própria digressão. Ao longo deste tempo, a "guerra" foi mencionada em canções como "Bad Blood" e "Swish Swish", presente no novo álbum de Perry, Witness.

"Talvez não concorde com tudo aquilo que ela faz, e ela não concorde com o que eu faço, mas quero mesmo que nos juntemos, num ideal de amor e perdão, entendimento e compaixão", concluiu.