O concerto que marcou esta noite a estreia de Ariana Grande em solo português era aguardado com grande expectativa, quer pelos fãs ansiosos por ver a estrela em palco quer pelo facto de ser um dos primeiros espetáculos após o atentado terrorista que manchou a sua atuação em Manchester no mês passado e que fez dezenas de mortos e feridos. A PSP tinha prometido segurança mais apertada do que nunca e forte aparato policial e cumpriu: a entrada na MEO Arena, em Lisboa, fez-se sob o olhar atento das forças de segurança que patrulharam as imediações da sala do Parque das Nações (vestidos a rigor, com capacetes e coletes à prova de bala, deslocando-se de motorizada) e revistaram um por um os admiradores e as famílias que os acompanharam. Com um público maioritariamente jovem, muitas/os pré-adolescentes e adolescentes que respondem pelo nome de “Arianators”, e bastantes estrangeiros à mistura (ouvimos falar castelhano e inglês), foi também visível a presença de pais, seguramente preocupados - a BLITZ soube que as vendas de bilhetes aumentaram depois do atentado de Manchester.

As portas do pavilhão abriram às 17h00 e às 17h30, hora a que a BLITZ chegou ao local, as filas para as várias entradas da MEO Arena prolongavam-se por centenas de metros, mas tudo decorreu com normalidade e de forma ordeira, com as autoridades a acompanharem de perto o processo e a segurança a passar a pente fino até os automóveis que tiveram permissão para entrar no estacionamento subterrâneo da sala. Eram vários os objetos proibidos, como a BLITZ noticiou, e houve quem deixasse sacos com embalagens de comida e garrafas no percurso que levava à entrada, prontamente recolhidos por responsáveis. Além dos agentes que se encontravam no espaço limítrofe da Arena, havia ainda agentes espalhados por uma área mais alargada.

Orelhas de coelho e de gato, a imitar bandoletes usadas por Grande, t-shirts do merchandising da artista e cartazes com o seu nome foram algumas das formas como os fãs da artista resolveram manifestar a sua admiração. Tinham também programadas uma série de iniciativas para o decorrer do concerto, que cumpriram a rigor: desde dar as mãos por Manchester quando a cantora apresentou o êxito “One Last Time”, a levantar uma folha com a frase “what we have is untouchable” (“o que nós temos é intocável”) durante o tema “Touch It”, passando por ligar a lanterna do telemóvel na balada “Moonlight”. O nervosismo e excitação à entrada era visível (houve quem se sentisse indisposto e necessitasse da ajuda da equipa de saúde presente) mas rapidamente se transformou em histeria desenfreada. Na primeira parte do espetáculo, que teve início às 19h00 em ponto com a prestação do norte-americano KnowleDJ (do seu set fizeram parte alguns dos grandes sucessos dos últimos anos, incluindo “Cheap Thrills” de Sia e “Work” de Rihanna ou até “Parte-me o Pescoço” do português Agir), percebeu-se que a gritaria ia ser muita e que os fãs estavam prontos para tudo. Ainda antes de a grande protagonista subir ao palco, a segunda convidada da noite, Victoria Monet, enfrentou a multidão que acorreu à MEO Arena (ainda vimos bastantes lugares vazios no primeiro balcão e a plateia tinha espaço para as pessoas se moverem à vontade - golden circle incluído) completamente sozinha, dançando e cantando temas que alguns reconheciam e cantavam.

Por volta das 20h45 surgiu no ecrã gigante um vídeo com Ariana Grande em destaque a puxar pela participação do público, que exibia também um temporizador com contagem decrescente de 10 minutos. A cada minuto que passava a plateia manifestava-se de forma efusiva, até que quando o temporizador chegou a zero caiu o pano e a artista entrou finalmente em palco, rodeada por um pequeno batalhão de bailarinos. Sem grande aparato ou cenários demasiado elaborados, Grande triunfou com um alinhamento fortemente apoiado no álbum mais recente, Dangerous Woman, mas que passou obviamente por sucessos anteriores, e com uma voz portentosa, que sobe às notas mais agudas com facilidade e aposta nalguns malabarismos rendilhados. As coreografias dos bailarinos (começaram logo, a abrir, com uma sessão de vogueing ao som de “Be Alright”) e a presença da banda nunca desviam as atenções da protagonista, que, claro, muda de indumentária por diversas vezes ao longo da atuação e faz as observações da praxe (“obrigado Lisboa”, “adoro-vos”, “cantem esta comigo”), não se alongando, no entanto, nos discursos dirigidos aos fãs.

“One Last Time” foi o primeiro grande êxito da noite, com Grande a conquistar definitivamente o público, momentos depois, com uma sequência que começou com “Side to Side” (dueto com Nicki Minaj que se tornou um dos grandes sucessos de Dangerous Woman), seguiu com “Bang Bang” (tema de Jessie J que além da participação vocal de Ariana conta também com o rap de Minaj), “Greedy” (bastante participada) e “Focus”. Depois das baladas “I Don’t Care” e “Moonlight”, a artista norte-americana agitou novamente os ânimos com “Love Me Harder” e “Break Free” - a receção entusiasta levou-a a agradecer com um “obrigado” muito bem articulado em português. Depois de chuvas de confetti e balões cor de rosa, a sequência final da atuação ficou marcada pela versão de “Somewhere Over the Rainbow” de Judy Garland que há uma semana se transformou num dos momentos mais emotivos no espetáculo de beneficência One Love Manchester, logo seguida de “Problem” (o seu primeiro grande êxito, de 2014) e “Into You”, tema muito celebrado pela plateia que encerrou o alinhamento principal do concerto. No curto regresso ao palco, Grande apresentou “Dangerous Woman” sozinha, vestida de látex da cabeça aos pés, com o guitarrista a juntar-se a ela para um curto solo.

Não houve gaiolas nem carros ou motorizadas, muito menos varões de strip, em palco, clichés cenográficos a que nos habituámos em concertos das princesas (e rainha) da pop que passaram pela MEO Arena na última década e meia, houve sim lugar à atuação de uma artista com uma voz respeitável, que ainda está a tentar encontrar um espaço entre as suas pares mas que já tem uma verdadeira legião de fãs a apoio-la. Podia ter havido mais emoção, podia, mas a estreia de Ariana Grande em Portugal - depois do cancelamento de última hora da atuação que tinha agendada para a edição do ano passado do Rock in Rio-Lisboa - cumpriu aquilo que se poderia exigir a uma cantora de apenas 23 anos que há menos de um mês se viu envolvida num dos ataques terroristas mais chocantes dos últimos anos.