Eddie Vedder está, de momento, em digressão pela Europa, tendo atuado em Dublin, Irlanda, na passada sexta-feira.

Segundo a Alternative Nation, o músico terá pago do seu próprio bolso de forma a poder ultrapassar a hora limite estipulada pelas autoridades locais - o que se traduziu num concerto com nada mais, nada menos que 33 canções.

Um fã presente no concerto afirmou que uma das funcionárias da 3Arena relatou que o músico "saiu do palco e assinou um cheque de 25 mil euros" só para poder continuar a tocar.

Confira aqui o alinhamento deste concerto de Eddie Vedder em Dublin:

1. Trouble (Cat Stevens)

2. Brain Damage (Pink Floyd)

3. Sometimes (Pearl Jam)

4. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town (Pearl Jam)

5. Thumbing My Way (Pearl Jam)

6. I Am Mine (Pearl Jam)

7. I'm One (The Who)

8. Can't Keep (Pearl Jam)

9. You're True

10. Sleeping by Myself (c/ Red Limo String Quartet)

11. Jeremy (Pearl Jam) (c/ Red Limo String Quartet)

12. Far Behind

13. Setting Forth

14. Guaranteed

15. Rise

16. Immortality (Pearl Jam)

17. Masters of War (Bob Dylan)

18. Better Man (Pearl Jam)

19. Porch (Pearl Jam)

20. I'm So Tired (Fugazi)

21. Wishlist (Pearl Jam)

22. You've Got to Hide Your Love Away (The Beatles)

23. Black (Pearl Jam) (c/ Red Limo String Quartet e um membro do público, Andrew Bennett)

24. Lukin (Pearl Jam) (c/ Red Limo String Quartet)

25. Heroes (David Bowie) (c/ Red Limo String Quartet)

26. Just Breathe (Pearl Jam) (c/ Red Limo String Quartet)

27. Sleepless Nights (The Everly Brothers) (c/ Glen Hansard e Red Limo String Quartet)

28. Falling Slowly (The Swell Season) (c/ Glen Hansard e Red Limo String Quartet)

29. Society (Jerry Hannan) (c/ Glen Hansard)

30. The Auld Triangle (Dicky Shannon) (c/ Glen Hansard)

31. Dublin You Are

32. Rockin' in the Free World (Neil Young) (c/ Glen Hansard)

33. Hard Sun (Indio) (c/ Glen Hansard, Red Limo String Quartet e Stephen James Smith)