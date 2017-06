Beyoncé continua a partilhar a sua gravidez com os fãs no Instagram. A artista norte-americana está prestes a ser mãe novamente, desta vez de gémeos, e resolveu fazer as coisas de forma diferente da gravidez de Blue Ivy, em 2012, que passou praticamente toda longe do olhar público.

Depois de anunciar que ia voltar a ser mãe, precisamente num post no Instagram, no início de fevereiro, a cantora foi atualizando os admiradores com fotografias e vídeos nas mais diversas circunstâncias. A última imagem data de 30 de maio e Beyoncé surge de barriga à mostra com Blue Ivy ao colo.

Não se sabe ao certo quando os bebés nascerão - mas deverá estar para breve - e a artista também não divulgou os géneros das crianças. Veja abaixo algumas das imagens mais marcantes da gravidez de Beyoncé.