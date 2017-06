Já lá vão quatro anos desde que os Queens of the Stone Age editaram ...Like Clockwork, o seu último álbum de estúdio.

A banda norte-americana tem estado a preparar o seu sucessor, que ao que tudo indica sairá em 2017, ainda sem qualquer título revelado.

O álbum já estará mesmo concluído, após um estúdio em Burbank, na Califórnia, ter partilhado uma fotografia da banda com a legenda "acabámos d misturar um disco".

Em abril, os QotSA partilharam também aquilo que ao que tudo indica é um novo logótipo da banda, com as palavras "Coming Twentyfive", levando alguns fãs a especular que seria lançado um novo single a 25 de abril ou a 20 de maio - o que acabou por não se verificar.

O radialista Chris Payne, da norte-americana KRZQ 104.1, afirmou no passado dia 3 que o primeiro single iria ser mostrado dentro de duas semanas, após ter tido acesso ao mesmo. "É uma canção que convida toda a gente para a festa", revelou.

O álbum não contará com quaisquer convidados especiais, segundo explicou Josh Homme a um portal de notícias australiano. No ano passado, Troy Van Leeuwen, guitarrista dos QotSA, afirmou que a banda iria procurar fazer as coisas de uma forma "mais simples", dando a entender que a sonoridade deste disco poderá ser um "regresso às raízes" da banda.

Ainda não há data para o lançamento do disco, mas sabe-se que os Queens of the Stone Age andarão em digressão pela Austrália e pela Ásia, tocando também em alguns festivais pela América do Norte. Não foi anunciada qualquer digressão europeia.

Para além disto, a banda tem partilhado algumas fotografias bastante crípticas no Instagram - dando a entender que se tratam de "pistas" para o novo disco.