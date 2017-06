São dois, andam nisto desde 2006 e não se deixam intimidar pela posição que ocupam no cartaz, a de derradeiro concerto no palco Super Bock do NOS Primavera Sound.

Nascidos em Vancouver, no Canadá, os Japandroids são o "main job" de Brian King (voz, guitarra) e David Prowse (bateria, voz), duo cuja composição o livro do rock and roll tem descrito como "uma parte rock clássico, outra de punk".

A asserção, difundida desde que o grupo se estreou nas lides discográficas (com Post-Nothing, em 2009), é o mais fidedigna possível: entre estes dois há o rock grande Bruce Springsteen, mas também descendência do punk americano dos Replacements e dos Hüsker Dü, a linhagem americana que influenciou boa parte do punk hardcore americano dos anos 90. Os amigos das nomenclaturas chamam-lhe "heartland rock" e, novamente, a designação também não é senão apropriada.

Aqui no Parque da Cidade do Porto não há artifícios nem falsas promessas: o que vemos é o que recebemos, rock apunkalhado tecido a dois, não radicalmente eclético na entrega, quase sempre assente no efeito reverbarador de uma boa sequência de riffs. Não é massa elétrica que vá mudar o mundo, mas pede reação entusiástica, pelo menos na zona mais próxima do palco.

A dupla, que se desfaz em elogios quando evoca o Porto (por onde andou, ontem, a rodar um clip, aparentemente para "North East South West") tem pressa em mostrar serviço e faz o que tem de ser feito sem peneiras: rockar sem compromisso, burilando prazer pronto a servir. Não lhe pedimos mais.