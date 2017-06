Sampha é um dos nomes fortes do cartaz deste último dia do NOS Primavera Sound. O artista britânico, que sobe ao palco Super Bock às 21h00, falou com a BLITZ no início da semana e confessou que demorou muito tempo a habituar-se à ideia de fazer carreira como cantor.

A primeira experiência mais séria que teve a cantar foi no álbum homónimo de estreia de SBTRKT, editado em 2011, e nessa altura, quando "as coisas começaram a acontecer", "não tinha planos para uma carreira a solo".

Process, o primeiro álbum em nome próprio de Sampha, só chegou às lojas no início deste ano: "tive de me habituar à ideia. Lentamente, fui-me sentindo mais confortável com a questão de dar entrevistas e concertos e resolvi experimentar".

"Nunca pensei que as pessoas reagissem de forma tão boa e criassem uma relação com a minha voz da forma como criaram", assume ainda, "não me via como um grande cantor e demorei muito tempo a habituar-me à ideia".

Além de Sampha, atuam hoje no NOS Primavera Sound Aphex Twin, Metronomy, Elza Soares, Japandroids, Death Grips e Weyes Blood, entre outros. Consulte abaixo os horários do último dia do festival.

Palco NOS

17h45 - Evols

19h50 - Growlers

22h10 - Metronomy

00h30 - Aphex Twin

Palco Super Bock

17h00 - Núria Graham

18h30 - Elza Soares

21h00 - Sampha

23h20 - Japandroids



Palco .

17h45 - Songhoy Blues

20h30 - Shellac

22h00 - Death Grips

23h30 - Make-Up

01h00 - Black Angels



Palco Pitchfork

21h00 - Mitski

22h30 - Weyes Blood

00h00 - Operators

02h45 - Tycho

04h00 - Bicep

05h00 - Marc Piñol