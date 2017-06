Não é chegar, fazer cara bonita e esperar. Num concerto de Death Grips não adianta "ir ver". É preciso entrar e a sério, depois de se autoprogramar para a missão. Isto não vai ser fácil.

MC Ride - tronco nu, besta pronta a rugir - chega-se à frente e esbraceja, pula e dita a ordem. É uma ordem, não é um convite. Bateria frenética, fora de controle, e a máquina de disparar sons desenham o som do apocalipse. Isto não vai ser bonito.

O aparato é febril, frenético, industrial. Metalomecânica hip-hop instrumental, com riffs perdidos, cacos a serem disparados em todas as direções, o cheiro a ganza a misturar-se com o som do descalabro, o som da ganza a misturar-se com o cheiro do descalabro, o fim do mundo a ser servido em rajadas sem redenção possível. Isto não vai ser como a gente pensava.

Há crowd-surfing, poeira a nascer da relva. Punk? Mais mortífero. Metal? É para meninos. Rap? Poesia do passado. Estes são os Death Grips, são da Califórnia, e isto não vai ser nada igual a partir de agora.