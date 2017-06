Já íamos de sobreaviso - Paredes de Coura 2016 mostrou-nos a "real thing" - mas o embate é tão veemente como se fosse o primeiro. Aos acordes iniciais sacados à "flying microtonal banana", a guitarra "quitada" de Stu Mackenzie, há um transe que toda a gente aqui se permite experimentar. E uma vez no ponto certo, é uma questão de desdobrar: corpo e mente adaptam-se ao estado alterado (houve quem experimentasse fumaças, mas o escriba precisa de saúde para esgrimir argumentos), a música infiltra-se na circulação sanguínea, a contaminação é irremediável, mas é do Bem que falamos. É aproveitar enquanto dura.

Em palco são sete. Guitarras várias, baixo, duas baterias, teclado, harmónica, tudo se orienta numa espécie de sintropia. Do palco são emitidos sinais cósmicos, mantras paradoxalmente nervosos. O rock é ácido e psicadélico, mas também obedece a uma cartilha kraut, propulsionado por duas baterias em magnífica sincronia - "Sleep Drifter" é hipnotizante; antes, "Rattlesnake" impõe a dança obstinada que haverá de vingar.

Há também qualquer coisa de robótico nesta música absurdamente original, feita de detritos de tantas outras (conseguimos vê-los ao microscópio), prova acabada de que nenhum algoritmo substituirá a sublime criação musical. Quem faz isto merece o nosso intelecto e o nosso suor.

Depois da investida no acervo microtonal (fragrância do Médio Oriente) já em incontrolável rebuliço, a multidão que ali se juntou no Palco . a meia hora do abrir das hostilidades (a devoção é bonita e exibe-se) recebe de braços abertos o turbilhão de Nonagon Infinity, o álbum holístico de 2016, sequência imparável de impulsos nervosos que se traduzem em títulos como "Robot Stop" ou "Gamma Knife".

No fim, porque é preciso voltar, somos embalados pelo blues de Quarters (seria?), reboot necessário para que, numa próxima ocasião, queiramos voltar a levar a mesma cacetada como se fosse a primeira vez. A gente pode achar que o corpo é que paga, mas eles estão é a mexer com a nossa cabeça.