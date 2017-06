Em nova entrevista ao The Guardian, Liam Gallagher explicou como aborda questões relacionadas com sexualidade e drogas com os seus próprios filhos.

Liam, pai de quatro filhos de quatro mães diferentes - Molly (20 anos), Lennon (17), Gene (15) e Gemma (4) -, afirma que estes lhe podem fazer perguntas "sobre tudo".

"Falo com os meus filhos diariamente e não sou um pai conservador. Connosco tudo é aberto", afirmou. "Podemos falar de tudo: raparigas, rapazes, o que seja. Estou-me nas tintas, cada qual é como é".

Uma abertura também presente no que toca ao consumo de drogas, ainda que, admita, preferia que os seus filhos "não tomassem nada". "Não há problema se for erva, mas até isso é parvo. Pergunto-lhes: 'a quem a compraram?' 'Não a comprem a idiotas'", revelou.