Os Swans sobem hoje ao palco . do NOS Primavera Sound (início marcado para as 22h00) e Bon Iver atua no palco principal ao mesmo tempo (início às 22h15).

A BLITZ falou com Michael Gira, líder da banda norte-americana, que resolveu encerrar o percurso da corrente formação da banda com a atual digressão de promoção ao álbum The Glowing Man, editado no ano passado.

"Depois de tamanho dispêndio de energia concentrada durante sete anos, está na altura de me mover na direção de uma nova atmosfera", confessou o músico numa entrevista que pode ser lida na íntegra na edição de junho, "quero mudar completamente as coisas e ver o que pode acontecer”.

O músico garante que adora os colegas, mas que "quando se está assim tão próximo torna-se mais complicado soltarmo-nos dos parâmetros que, com naturalidade, se estabelecem quando são sempre as mesmas seis pessoas a trabalhar todo este tempo".

Além dos Swans, atuam neste segundo dia do festival do Porto artistas como Bon Iver, Angel Olsen, Nicolas Jaar, Sleaford Mods, Teenage Fanclub, Richie Hawtin ou os portugueses First Breath After Coma. Consulte abaixo o cartaz completo do dia de hoje.

Palco NOS

17h55 - Pond

19h50 - Angel Olsen

22h15 - Bon Iver

01h00 - Nicolas Jaar

Palco Super Bock

17h00 - First Breath After Coma

18h50 - Whitney

21h00 - Teenage Fanclub

23h55 - Skepta



Palco .

17h45 - Jeremy Jay

19h00 - Royal Trux

20h30 - Sleaford Mods

22h00 - Swans

01h00 - King Gizzard & the Lizard Wizard



Palco Pitchfork

21h00 - Nikki Lane

00h00 - Hamilton Leithauser

01h20 - Cymbals Eat Guitars

02h45 - Richie Hawtin

04h15 - Mano Le Tough