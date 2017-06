São uma das bandas indie mais mimosas nascidas nos últimos anos e parecem manter a química certa com o público português.

Em formato banda, quinteto que inclui teclados e trompete, os Whitney voltaram a mostrar o seu indie rock de boas maneiras, pintalgado de sol californiano e muito anos 70 na paleta. Voltaram, repetimos, porque a "magia" já foi vivida no verão passado, também debaixo de um céu azul como este, no anfiteatro natural de Paredes de Coura. E, no inverno, no Tivoli, num concerto acústico que deixou a capital embevecida (Vodafone Mexefest).

Os rapazes (Max Kakacek e Julien Ehrlich, o duo fundador) andaram por cá na época fria a criar o sucessor de "Light Upon the Lake", disco luminoso onde cabem "Golden Days", ou "No Woman", canções hoje interpretadas (a segunda, o quase "hit" da banda, ficou mesmo para o final). Aliás, o vocalista/baterista Julien cometeu mesmo o dislate de, em plena Invicta, ter comentado que, apesar de também ter "adorado o Porto", gostam "ligeiramente mais" de Lisboa.

O povo perdoa-lhe, até porque entre tiradas simpáticas e um "cameo" de Ambrose Kenny (na harmónica), dos fervilhantes King Gizzard and the Lizard Wizard, o concerto foi o melhor Porto tónico para este início de jornada. Será sempre um prazer voltar a recebê-los.