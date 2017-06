Depois dos torrenciais Run the Jewels, o tom jazzístico e downtempo de Flying Lotus foi, usando imagética associada ao dia de hoje no festival, o cigarro depois do sexo.

Steven Ellison, neste "negócio" há doze anos, é o que antigamente se chamava um artista multimédia (além de músico, é cineasta) e a sua atuação traduz esse ziguezague entre artes. À frente da sua maquinaria, o homem que tem entre os seus ascendentes John e Alice Coltrane, confunde-se com o "papel de parede", um fundo de imagens em constante mutação que acompanham as nuances musicais não raras vezes próximas do jazz.

A amálgama é assumida, bem como a justaposição de géneros e a alternância rítmica: Flying Lotus é um caldeirão, mas um caldeirão que aquece em lume brando, que não se deixa queimar pelo facilitismo ou a vontade de agradar. O povo transita do fervor de Run the Jewels para esta paisagística instrumental e deixa-se seduzir pelos baixos subterrâneos, uma espécie de hip-hop fragmentado e arrítmico que não obedece a regras óbvias. Mais do que debitar notas, estruturas feitas canções, Flying Lotus esboça pinceladas.

A certa altura, ouvimos uma versão 2.0 (3.0?) do tema de "Twin Peaks" e o elo entre passado e presente parece afirmar-se. Um bom momento de reflexão num festival onde os Justice farão, dentro em pouco, dançar.