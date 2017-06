Sejamos claros: a música constante dos três álbuns dos Justice, duo francês de nu-disco, electro-rock, funktronica, retro-qualquercoisa, é tecida com arte e engenho. Tem tanto de eletrónica vintage do início dos anos 80 como do prog cinemático dos 70 (lembramo-nos dos Goblin e das bandas-sonoras giallo). Um raro caso de pujança servida com elegância: imaginem o William Carvalho se não falhasse tantos passes curtos. Ou os Daft Punk se não tivessem nascido na club culture.

Contudo, em palco a fórmula é sempre a mesma: os Justice transformam o seu repertório rico em referências (é dançável mas sem facilidades, é orelhudo mas sem cedências, é algo Daftpunkiano mas mais rockante) numa só mega-canção. Essa mega-canção é feita de citações, avanços e recuos, pistas que são depois retomadas, passagens constantes, canções integrais e outras que são só afloradas; no fundo, é como se os Justice operassem sobre si mesmos um filtro de DJ e transformassem o que poderia ser um concerto num bojudo DJ set.

Nada contra, em teoria. As canções ecoam bem à custa de uma barragem de amplificadores num anfiteatro um pouco mais depauperado do que aquele que, horas antes, viu Run the Jewels (amanhã, parecendo que não nesta "ficção" festivaleira, ainda é dia de trabalho). Em palco, Gaspard Augé e Xavier de Rosnay debruçam-se sobre os seus postos, a meio do palco, como dois programadores embrenhados em intrincadas linhas de código. Há uma ergonomia até algo minimalista para uma música ostensivamente maximalista. Os contrastes poderiam jogar a favor.

Porém, dez anos depois do álbum da cruz, talvez fosse a hora de os rapazes darem o salto e transporem um património feito de canções com cabeça, tronco e membros para um figurino de banda, evitando a predominância dos registos pré-gravados. Mais do que os Daft Punk, os Justice fizeram desde cedo canções pop, mais desligadas do funcionalismo dançante e hedonista dos compatriotas; é uma pena que não as ponham a render.

O que vimos no Parque da Cidade do Porto esta noite em pouco ou nada diferiu do exibido, em 2012, no Passeio Marítimo de Algés (e mesmo o registo DJ ao abrigo do qual os Justice se apresentaram em Paredes de Coura, no ano seguinte, não resultou em experiência radicalmente distinta). Em disco, a música dos Justice tem carne; ao vivo é inanimada.

Woman, o mais recente álbum da dupla, tem momentos capazes de ombrear com alguns dos feitos pretéritos ("Safe and Sound", disco sound dos sete costados, é da mesma tecelagem de "D.A.N.C.E"), mas é com o granito do imponente álbum da cruz (via "Genesis" e "Phantom) que o povo reage. Não absolutamente rendido, mas com aquela bonomia de quem não desgosta da música de fundo. Podia-se estar pior, mas parece que faltou aqui um concerto.