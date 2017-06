O NOS Alive'17 anunciou a programação completa dos palcos Comédia e Coreto. Entre os nomes avançados estão os de Filomena Cautela, Nilton, Aldo Lima e Salvador Martinha para o espaço dedicado ao humor e de Riot, Filho da Mãe, Golden Slumbers e Duquesa para o palco dedicado aos novos valores da música nacional.

Veja abaixo a programação completa dos dois palcos.

6 de julho

Palco Comédia

Daniel Sloss

Aldo Lima

Guilherme Geirinhas

Falta de Chá

Francisco Salema Garção

Palco Coreto by Arruada

Riot

Rastronaut

iZem

Dotorado Pro

Kking Kong

7 de julho

Palco Comédia

Nilton

Filomena Cautela

Manos Duarte

Manel Cardoso

Carlos Pereira

Palco Coreto by Arruada

Mai Kino

Golden Slumbers

Lince

Fábia Maia

Calcutá

8 de julho

Palco Comédia

Salvador Martinha

Hugo Sousa

Carlos Coutinho Vilhena

Guilherme Fonseca

David Cristina

Palco Coreto by Arruada

Benjamim

Filho da Mãe

Duquesa

Filipe Sambado

Scúru Fitchádu

Estando já completamente esgotado, o festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 6 e 8 de julho. Consulte abaixo o cartaz confirmado até ao momento nos dois palcos principais e no palco dedicado ao fado.

6 de julho

Palco NOS

The Weeknd

The xx

Phoenix

Alt-J

You Can't Win, Charlie Brown

Palco Heineken

Royal Blood

Bonobo

Ryan Adams

Glass Animals

Rhye

Blossoms

EDP Fado Cafe

Miguel Araújo

Mário Pacheco

Blues' N' Swing

7 de julho

Palco NOS

Foo Fighters

The Kills

The Cult

Courteneers

Tiago Bettencourt

Palco Heineken

Local Natives

Warpaint

Savages

Wild Beasts

Parov Stelar

EDP Fado Cafe

Carminho

Janeiro

Blues' N' Swing

8 de julho

Palco NOS

Depeche Mode

Imagine Dragons

Kodaline

The Black Mamba

Palco Heineken

Fleet Foxes

Cage the Elephant

Spoon

Avalanches

Peaches

Benjamin Booker

Floating Points

EDP Fado Cafe

Tasca do Chico (Maura, João Carlos, Adriano Pina e Milene)

Blues' N' Swing