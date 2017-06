É uma felicidade partilharmos estes tempos com Angel Olsen, cantora e compositora de nascida há 30 anos no Missouri e responsável por algumas das canções mais em carne viva desta segunda década do século XXI.

Não é exagero: a voz de Angel Olsen, que neste fim de tarde soalheiro do Parque da Cidade do Porto veste o espírito de uma cantora folk-country torturada dos anos 60, ecoa montanha acima, projetando-se com brilho e intensidade. Sente-se a voz, mas também se sente a carne, a alma, o coração e tudo aquilo que, parecendo cliché quando repetido em bula promocional, não deixa de se traduzir em verdadeiro.

Flashback: da cadência progressivamente torrencial de "Windows", epílogo de um concerto lindíssimo, ao rock suavemente narcotizado de "High & Wild" (aqui quase psicadelizado), o arranque, a experiência é preciosa.

Alternando o lado cerimonioso e confessional ("Acrobat", resgatado a Half Way Home, de 2012, disco pré-"fama") com um fervor rock que não pressentíamos nos concertos em Portugal nos anos anteriores (nomeadamente o da galeria ZDB, anterior a My Woman, o álbum mais recente), Angel Olsen soube mostrar que é tão pertinente no registo elétrico como no recato acústico - aqui enriquecido por uma banda que sabe colocar o peso na altura certa - e "Shut Up and Kiss Me", mais granulada, foi um tremendo acepipe logo de início.

Sai como entra, luminosa, cândida e com pecados para resolver. A redenção é-lhe conferida pela multidão, sem hesitações.