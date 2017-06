Festas temáticas, gargalhadas muitas e "loucura": foi assim que Sheila E, antiga baterista de Prince, descreveu as festas organizadas pelo músico.

À Rolling Stone, a baterista falou dos eventos organizados por Prince, em especial uma festa de aniversário que o músico fez em sua honra.

"Foi num sítio chamado Park West. Ele comprou-me outro casaco de visom, e eu já tinha dois ou três. Ficámos acordados toda a noite, a falar e a rir", revelou.

"O aniversário dele, nessa digressão [em torno de Purple Rain, de 1984], foi um baile de máscaras. Ele foi como um pirata, ou algo assim, e eu vesti-me como um homem".

"Na festa, o Prince estava à minha procura e eu passei por ele não sei quantas vezes. A dada altura a banda está a tocar e eu pego no saxofone, e toco algumas notas. Quando ele me viu [a tocar], caiu no chão a rir", contou.

"Olhou para mim como que a dizer 'não acredito que fizeste isso'. Era o que eu costumava fazer para que ele se risse, loucuras como essa", acrescentou.