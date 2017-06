"Pessoal, se calhar vamos estender o nosso concerto por três horas!", exclama a certa altura um entusiasmado El-P, metade dos Run the Jewels, nome grande da primeira noite do NOS Primavera Sound. "Estás maluco: eu sou gordo, isso matava-me!", riposta a seu lado Killer Mike. Pouco antes, El-P brincara com o público, anunciando que iria sair da banda e dedicar-se a uma carreira como poeta. "Obrigada por me apoiares", disse ao amigo. "Vai-te f**** por acabares com a banda!", disparou Killer Mike, sempre rápido no gatilho da palavra que, no caso desta dupla, é realmente uma arma.

A postura brincalhona dos norte-americanos, conhecidos pela sua música contestatária e interventiva, foi um bálsamo neste serão, e é um espelho fiel da dinâmica que Jaime Meline (aka El-P) e Michael Render (aka Killer Mike) têm em palco. Nas rimas, os rappers podem ser incisivos e impiedosos, nomeadamente com os políticos, que acusam de mentir e roubar ("Lie, Cheat, Steal"), mas na sua colaboração artística, o essencial parece ter uma amizade que tentam estender - com aparente sucesso - aos fãs.

Entrando em palco ao som de "We Are The Champions", com uma pontualidade britânica neste festival nascido em Espanha, os Run the Jewels não tiveram qualquer dificuldade em colocar os fãs a entoar o seu nome. "Oh, parem com isso", disse a certa altura El-P, logo contrariado por Killer Mike: "não parem, não!". Como personagens de uma BD ou protagonistas de uma peculiar peça de teatro, os dois hip-hoppers complementam-se em palco: praticamente sem paragens, eles incentivam-se mutuamente, provocam-se um ao outro, até se abraçam e dão as mãos ("gostámos tanto destes dias no Porto que até andámos a passear assim, vejam!").



Nesta altura do campeonato, estamos mais do que habituados aos elogios dos artistas internacionais que nos visitam. Mas os Run the Jewels parecem genuinamente gratos pela receção que tiveram no Porto, no palco e fora dele, tirando fotos ao público, manifestando o seu desejo de serem cidadãos da Invicta e dando o seu melhor num concerto que, sem demérito para o trabalho do DJ que os acompanha, vive da impressionante avalanche de palavras que debitam a cada segundo.

Na plateia fervorosa, com gente muito jovem nas primeiras filas, há quem até crowdsurfing faça, durante temas como "Blockbuster Night" ou "Nobody Speak" (de DJ Shadow). Atento, Killer Mike chamará a atenção para que ninguém caia e seja esmagado ("São os vossos aliados, não os deixem cair"), apelando ainda ao respeito pelas mulheres na plateia.

A veia ativista desta apoiante de Bernie Sanders é bem conhecida mas, ainda assim, foi emocionante vê-lo confessar que, quando se vê perante um público tão caloroso como o do Porto, pensa que talvez o mundo "não seja assim tão mau. Olhem para a vossa esquerda, para a vossa direita. Mesmo que não conheçam as pessoas que estão ao vosso lado, pensem que é gente que pensa como vocês. Que são pessoas bondosas", lembrou, explicando que, muito recentemente, perdeu dois amigos mas sentiu que a melhor forma que tinha de lidar com a dor era subir ao palco e dar o seu melhor, oferecendo aos fãs uma "blockbuster night".

Em 2014, vimos Kendrick Lamar, ainda pré-To Pimp a Butterfly, neste mesmo palco. Em 2017, os Run the Jewels - que há dois anos incendiaram o palco ATP, oficializando este ano a sua "subida de divisão" - trouxeram um espetáculo igualmente eficaz e impressionante, ainda que sem a riqueza instrumental de Mr. Lamar (que se fez acompanhar por uma banda). Nos Run the Jewels (RTJ para os muito milhares que entoaram o seu nome), a palavra é uma arma contundente, direta ao osso e dura como a realidade que a inspira. Desde o arranque, com "Legend Has It", até ao adeus, ao som de "A Report to the Shareholders" e "Down", deixaram a sua marca no Parque da Cidade.