O festival NOS Primavera Sound, que começa hoje no Porto, vai servir para a PSP estrear uma nova forma de policiamento, avança o jornal Expresso. Além do reforço de efetivos, haverá mais polícias e armas à vista, tendo-se passado de uma "estratégia de discrição para uma postura de alta ostentação", e as revistas à entrada serão mais minuciosas.

Esta nova estratégia, que se manterá em eventos de música futuros (incluindo o concerto de Ariana Grande no próximo domingo na MEO Arena, em Lisboa), vem no seguimento do recente atentado terrorista que matou mais de 20 pessoas e deixou dezenas de feridos depois de um concerto de Grande em Manchester, mas o reforço de segurança em espetáculos que atraem muitas pessoas já vinha a verificar-se desde o atentado no concerto dos Eagles of Death Metal em Paris em 2015.

Em declarações ao Expresso, o intendente Hugo Palma da PSP não revelou o número de agentes destacados para o NOS Primavera Sound e para o concerto de Ariana Grande, mas garantiu que foram "mobilizados para os dois eventos um maior contingente policial e mais meios de controlo de segurança", reforçando a decisão de optar por uma maior visibilidade das forças de segurança: haverá "maior visibilidade de fardas e equipamentos", como coletes à prova de bala, metralhadoras e shotguns.

Apesar deste reforço, a PSP garante que não foi "identificada qualquer ameaça ou risco que coloque em causa a segurança", quer no NOS Primavera Sound quer no concerto de Ariana Grande na MEO Arena.

Siga o link para saber tudo sobre o NOS Primavera Sound, que começa hoje no Parque da Cidade do Porto e se prolonga até sábado, recebendo concertos de, entre outros, Aphex Twin, Justice, Bon Iver, Sampha, Swans, Run The Jewels ou Angel Olsen.