Em Portugal não foram até hoje identificadas, pelo menos publicamente, mortes devido ao consumo excessivo de droga ou de estupefacientes adulterados com substâncias possivelmente letais em festivais de música – apesar de na edição do ano passado do Boom duas pessoas terem sofrido paragens cardiorrespiratórias e acabado por falecer, não foi divulgado se as mortes tinham sido provocadas pelo consumo de droga – mas em eventos estrangeiros não são poucos os exemplos reportados nos últimos anos.

Em 2016, o festival de música eletrónica argentino Time Warp ficou manchado pelas mortes de cinco jovens consumidores da pastilha “Superman”: edemas pulmonares levaram às paragens cardiorrespiratórias apontadas como causa das mortes. Em 2015, três pessoas morreram de overdose no festival californiano Hard Summer e uma outra no TomorrowWorld, na Florida.

Na sequência desta realidade, a do aparente aumento do consumo de drogas em festivais, a promotora britânica Festival Republic, subsidiária da Live Nation, propôs testar a pureza dos estupefacientes que os espetadores dos seus espetáculos levam para os recintos dos mesmos (esta ação seria apenas para quem se voluntariasse) por forma a evitar mortes relacionadas com o consumo. A proposta foi criticada pela polícia britânica, que, no entanto, concordou com a empresa quanto ao consumo de drogas ser uma realidade em festivais e a possibilidade de continuar a ser assim no futuro.

Para melhor entender o tipo de consumo em festivais, o site Detox.net, que aconselha pessoas sobre os processos de desintoxicação de drogas e álcool, levou a cabo um estudo para descobrir quais as drogas mais consumidas numa série de festivais espalhados pelo mundo. As conclusões retiradas baseiam-se na análise de posts do Instagram sobre as edições dos últimos dois anos de festivais populares, como os norte-americanos Coachella e Tomorrowland ou o inglês Glastonbury, e de 49 hashtags relacionadas com drogas.

Segundo o estudo, o público do Tomorrowland é o que mais posts faz no Instagram (uma fatia de 20.3% no total dos 20 festivais analisados), mas é no Coachella que as pessoas mais falam sobre drogas, logo seguido do festival de reggae Marley Fest, que se realiza em Malta, e do Burning Man, que decorre no deserto do Nevada, nos Estados Unidos.

Na grande maioria dos festivais, as drogas mais mencionadas são o álcool e a marijuana (no Marley Fest, 95% das referências ao consumo de drogas são relativas a marijuana), sendo que nos festivais de música eletrónica e de dança há mais menções ao LCD (o público do Burning Man é o que menciona mais o consumo de LCD, cogumelos e MDMA).

As menções a cocaína, crack, heroína ou ketamina são pouco expressivas em todos os festivais. No Ozzfest, cujo cartaz é normalmente composto por bandas de heavy metal e hard rock, destaca-se mais o consumo de álcool, tal como no Summerfest e no Chili Cook-Off, ambos norte-americanos.