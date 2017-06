O NOS Primavera Sound começa esta quinta-feira e, ao longo de três dias, vai levar música ao Parque da Cidade do Porto. Bon Iver, Aphex Twin, Justice, Angel Olsen, Run The Jewels, Nicolas Jaar, Skepta, Miguel e Death Grips são alguns dos nomes que atuarão no festival (veja aqui a programação completa e os horários).

A primavera é dada a surpresas, pelo que convirá estar atento à previsão meteorológica que, para já, não promete dias muito soalheiros mas, ao que parece, afasta a perspectiva de chuva.

O IPMA prevê para os três dias (8, 9 e 10 de junho) um estado de constante nebulosidade e temperaturas que, no seu máximo, atingirão os 21/23 graus, mas que à noite deverão descer aos 13/15.

Previsões semelhantes são apuradas em sites como o Yahoo Weather, que parece antever um sábado menos desanuviado. Mais otimista é o Accuweather, que aposta no "parcialmente nublado" para quinta e sábado e boas abertas para sexta.

Mais completo - e habitualmente certeiro, não fosse seguido com afinco pelos amantes dos desportos náuticos - o Windguru também promete frescura para a noite (ainda assim, nunca abaixo dos 14 e só madrugada adentro), predominância de nuvens altas para os três dias (aparecerão, precisamente, para o festival e deixarão o Porto logo no domingo) e - boas notícias - ausência total de precipitação. Contudo, ao longo dos últimos dias, chegou a haver previsão de chuva ocasional, pelo que não será de excluir o aprovisionamento das capas protetoras que tanto jeito deram na primeira edição do festival, em 2012.