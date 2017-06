Ariana Grande estreia-se em Lisboa este domingo, 11 de junho, pouco mais de um ano após ter cancelado, à última hora, um concerto no Rock in Rio-Lisboa 2016. O espetáculo decorre na MEO Arena e tem início marcado para as 19h00 (portas abrem às 17h30).

A artista norte-americana chega a Portugal poucos dias depois de ter liderado um espetáculo de beneficência com o objetivo de angariar dinheiro para ajudar as vítimas e famílias das vítimas do atentado terrorista que matou mais de 20 pessoas após um concerto seu em Manchester, no Reino Unido.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa continuam à venda nos locais habituais aos seguintes preços: €30,00 (balcão 2, mobilidade condicionada); €40,00 (plateia em pé); entre €45,00 e €80,00 (balcão 1); €70,00 (golden circle).

Estão ainda disponíveis pacotes VIP: €210,00 (entrada antecipada no recinto, bilhete para o golden circle, saco de merchandise desenhado pela artista, acompanhamento exclusivo e inscrição no clube de fãs); €220,00 (bilhete para o balcão 1, saco de merchandise, inscrição no clube de fãs, acompanhamento exclusivo); €440,00 (entrada antecipada, bilhete para o golden circle, festa de soundcheck na qual participam os dançarinos da artista, sessão de perguntas e respostas com a artista, acompanhamento exclusivo, possibilidade de compra de merchandise antes da abertura ao público, passe laminado 3D); €530,00 (meet and greet com a artista, bilhete para o golden circle, entrada antecipada, visita ao backstage, oportunidade de fotografia com a artista, poster assinado, saco de merchandise, inscrição no clube de fãs, acompanhamento exclusivo, possibilidade de compra de merchandise antes da abertura ao público, passe laminado 3D).

Grande está a promover o mais recente álbum, Dangerous Woman, editado no ano passado, que inclui os sucessos «Into You» e «Side to Side» com Nicki Minaj. Veja abaixo o alinhamento de concertos recentes, que, provavelmente, será o apresentado em Portugal.

Be Alright

Everyday

Bad Decisions

Let Me Love You

Knew Better Pt. II

Forever Boy

One Last Time (Alternative Version)

Touch It

Leave Me Lonely

Side to Side

Bang Bang

Greedy

Focus

I Don't Care

Moonlight

Love Me Harder

Break Free

Sometimes

Thinking Bout You

Quit (Cashmere Cat cover)

Problem

Into You

Encore:

Dangerous Woman

Veja também algumas fotografias e vídeos da digressão que a artista trará a Lisboa.