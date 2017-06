Liam Gallagher, que ontem fez uma aparição surpresa no concerto One Love, em Manchester, criticou o seu irmão, Noel, por ter estado ausente do mesmo.

"O Noel está fora do país. Não éramos todos amor? Mete-te na porra de um avião e toca as tuas canções para os miúdos, seu triste”, escreveu Liam Gallagher no Twitter.

"Lá se vai a reunião [dos Oasis]", troçou um utilizador do Twitter, ao que Liam ripostou: "Que se lixe a reunião, amigo. Isto não tem nada a ver com os Oasis, mas sim com ajudar as pessoas, e mais uma vez ele mostrou do que é feito".

Um representante de Noel Gallagher explicou que o músico estava, efetivamente, fora de Inglaterra, "numa viagem com a família, marcada antes do concerto".

No concerto, Liam Gallagher cantou "Live Forever", com os Coldplay, "Rock and Roll Star" e o seu novo single a solo, "Wall of Glass".

