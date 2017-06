O concerto One Love Manchester promovido por Ariana Grande na sequência do atentado de Manchester, a 22 de maio, é transmitido por vários canais de TV e também na internet.

No local, o campo de críquete Emirates Old Trafford, Manchester, são esperadas 130 mil pessoas na zona,, apesar do recinto ter capacidade para 50 mil. Os bilhetes, colocados à venda na quinta-feira, esgotaram em apenas vinte minutos. Todos os portadores de bilhetes para o concerto de Ariana Grande no dia 22 de maio, na Manchester Arena, têm entrada livre.

O espectáculo estará rodeado de medidas de segurança especiais até porque sucede um dia depois de um novo ataque em Inglaterra, que ontem, sábado à noite, teve lugar em London Bridge e Borough Market e onde perderam a vida seis pessoas além dos três terroristas.

As actuações têm início às 18h55, hora de Lisboa, sendo estando confirmada a presença de Ariana Grande, Justin Bieber e Usher (todos trabalham com o mesmo manager, Scooter Braun) além de Katy Perry, Miley Cyrus, Take That, Niall Horan, Coldplay, Marcus Mumford e Pharrell Williams.

