Findo o concerto no Passeio Marítimo de Algés, que fez parte da Not In This Lifetime... Tour - que voltou a juntar em palco Axl Rose, Slash e Duff McKagan - os Guns N' Roses agradeceram ao público português, através das redes sociais.

No Twitter da banda, e na conta pessoal do baixista Duff McKagan, podem ler-se os agradecimentos da banda às quase 60 mil pessoas que ali estiveram presentes - "maníacos!", segundo este último.

Confira aqui a reportagem de uma noite inesquecível e aqui a galeria de fotos da mesma.