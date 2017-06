Ao longo da sua carreira, Freddie Mercury sempre soube manter a sua vida pessoal em segredo. Exemplo disso é o facto de só ter revelado ser portador do vírus da Sida dois dias antes da sua morte, em 1991.

Em segredo esteve também, durante muito tempo, a sua relação com Jim Hutton, um cabeleireiro britânico, com quem se envolveu em 1985.

Após se terem conhecido numa discoteca britânica, em 1983 (e após Hutton ter rejeitado as abordagens de Freddie), os dois acabaram por iniciar uma relação amorosa que só terminaria com a morte do cantor.

Muito antes de ser reconhecido o casamento entre pessoas do mesmo género, já Mercury e Hutton trocavam alianças e referiam-se um ao outro como o seu esposo - tendo o vocalista falecido a usar essa mesma aliança.

O website Bored Panda partilhou agora uma série de fotografias que espelham bem a relação entre Hutton e Freddie, lado que raramente foi visto pelos fãs dos Queen.

A maioria das fotografias pertence ao próprio Hutton, que as incluiu na sua biografia, Mercury and Me. Hutton faleceu em 2010.