Salvador Sobral recusou o convite do apresentador norte-americano Jimmy Fallon para participar no seu talk show The Tonight Show por questões de agenda.

"Não posso sair daqui agora", disse o vencedor da Eurovisão em entrevista à TVI, "tentámos fazer por Skype, mas os americanos claro que não querem nada disso, portanto terá de ser noutra altura".

O cantor de "Amar Pelos Dois" explicou ainda que "nunca fecho nenhuma porta" e que a oportunidade de se apresentar no programa de televisão norte-americano pode voltar a surgir.

Além do Tonight Show, para o qual foi convidado no dia a seguir à sua vitória na Eurovisão, Sobral também foi convidado para participar no programa de televisão britânico Good Morning Britain.