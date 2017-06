O festival Rock am Ring, que tem lugar em Nürburgring, o autódromo da cidade alemã de Nürburg, foi evacuado devido a "possível ameaça terrorista". O evento, que começou hoje, tem duração prevista até domingo.

80 mil pessoas abandonaram o recinto "por motivos de precaução", depois de a polícia ter recebido "informação concreta" relacionada com um possível ataque. As autoridades conduziram a multidão até à área de campismo.

Os Rammstein eram o cabeça de cartaz de hoje, mas não chegaram a começar a sua atuação.

A organização do festival afirma-se confiante de que o evento possa ser retomado amanhã.

À saída do recinto, a multidão cantou "You'll Never Walk Alone", canção habitualmente associada ao Liverpool FC, mas entoada também por apoiantes de vários clubes de futebol na Alemanha.

O Rock am Ring decorre em simultâneo com o Rock Im Park, em Nuremberga, também na Alemanha, partilhando com este o cartaz.

Rammstein, System of Down, Prophets of Rage, Liam Gallagher e Bastille são alguns dos nomes das edições deste ano dos dois festivais.

Hoje ao fim da tarde, a banda esloveno-croata 2Cellos publicou esta foto no Twitter, antes de ser dado o alarme: