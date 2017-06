Everything Is New

O horário de início do concerto dos Guns N' Roses esta noite, no Passeio Marítimo de Algés, foi antecipado. Segundo a Everything Is New, Axl Rose e companhia sobem ao palco às 20h45 e não às 21h00, como inicialmente veiculado.

Também Mark Lanegan vê antecipada a sua atuação. O artista norte-americano tem subida ao palco prevista para as 19h45.

A abertura das portas mantém-se agendada para as 16h00, bem como o horário da atuação de Tyler Bryant & The Shakedown (19h00).

A organização disponibilizou um mapa do recinto, com a localização do palco, da zona de alimentação e demais pontos importantes. Veja aqui:

Para os espectadores que chegam do norte do país, existe um comboio Intercidades especial Guns N' Roses, que sai de Lisboa às 2h30 e chega a Braga às 6h34 (com paragem nas habituais estações da Linha do Norte).

A apresentação do bilhete do concerto vale 30% de desconto em qualquer comboio Intercidades (comboio especial, regional ou inter-regional da oferta regular).



Os descontos aplicam-se às viagens de ida e volta com destino à estação de Lisboa (ida a 2 de junho e regresso na madrugada de 3 de junho, no comboio especial Intercidades).

Pode saber mais sobre os transportes que servem o recinto aqui.

Veja aqui a playlist provável e o que pode esperar do concerto.