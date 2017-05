Tom Morello dos Rage Against the Machine, Trent Reznor dos Nine Inch Nails e Serj Tankian dos System of a Down recordaram os últimos encontros que tiveram com Chris Cornell, o líder dos Soundgarden que morreu no dia 17 deste mês.

Em entrevista à Rolling Stone, Morello, que foi colega de Cornell nos Audioslave, revelou que a última vez que esteve com ele foi num concerto anti-Trump em que a banda atuou a 20 de janeiro.

"Ele estava radiante. Passámos algum tempo juntos depois do concerto - rimos, tirámos fotografias", recorda Morello, "a última coisa que ele me disse foi 'diverti-me tanto. Adorava fazer isto outra vez. Diz-me coisas'. E eu respondi 'sim, vamos tratar disso!'. É incrível. Não sei quais são as fases do luto, mas eu estou na primeira. Ainda espero que isto seja algum tipo de erro... Que ele ainda apareça a dizer 'está tudo bem. Desculpem. Foi só um susto. Vai ficar tudo bem'".

Tankian revela que viu Cornell pela última vez na festa do 70º aniversário de Elton John no dia 25 de março, "tivemos uma longa conversa, ficámos sentados ao lado um do outro". O vocalista dos System Of a Down diz também que Cornell se mostrou entusiasmado com a vindoura digressão dos Soundgarden.

Por seu lado, Trent Reznor recorda a digressão conjunta que a sua banda fez com os Soundgarden em 2014: "o Chris que encontrei naquela digressão era um cavalheiro que estava muito bem consigo próprio".