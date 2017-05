São conhecidos os horários e a composição dos quatro palcos do festival NOS Primavera Sound, que decorre nos dias 8, 9 e 10 de junho no Parque da Cidade do Porto.

Quinta-feira, 8 de junho

Palco NOS

17h55 - Cigarettes After Sex

20h00 - Miguel

22h20 - Run The Jewels

00h45 - Justice

Palco Super Bock

17h00 - Samuel Úria

18h50 - Rodrigo Leão & Scott Matthew

21h10 - Arab Strap

23h30 - Flying Lotus



Sexta-feira, 9 de junho



Palco NOS

17h55 - Pond

19h50 - Angel Olsen

22h15 - Bon Iver

01h00 - Nicolas Jaar

Palco Super Bock

17h00 - First Breath After Coma

18h50 - Whitney

21h00 - Teenage Fanclub

23h55 - Skepta



Palco .

17h45 - Jeremy Jay

19h00 - Royal Trux

20h30 - Sleaford Mods

22h00 - Swans

01h00 - King Gizzard & the Lizard Wizard



Palco Pitchfork

21h00 - Nikki Lane

00h00 - Hamilton Leithauser

01h20 - Cymbals Eat Guitars

02h45 - Richie Hawtin

04h15 - Mano Le Tough

Sábado, 10 de junho

Palco NOS

17h45 - Evols

19h50 - Growlers

22h10 - Metronomy

00h30 - Aphex Twin

Palco Super Bock

17h00 - Núria Graham

18h30 - Elza Soares

21h00 - Sampha

23h20 - Japandroids



Palco .

17h45 - Songhoy Blues

20h30 - Shellac

22h00 - Death Grips

23h30 - Make-Up

01h00 - Black Angels



Palco Pitchfork

21h00 - Mitski

22h30 - Weyes Blood

00h00 - Operators

02h45 - Tycho

04h00 - Bicep

05h00 - Marc Piñol

O NOS Primavera Sound tem os passes gerais esgotados. Os bilhetes diários estão à venda pelo preço de €55,00. No dia anterior ao arranque do festival, algumas salas do Porto recebem concertos de "aquecimento".