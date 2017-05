Realizou-se ontem em Los Angeles o funeral de Chris Cornell, que teve lugar no cemitério Hollywood Forever.

A cerimónia privada contou com familiares e amigos do músico, entre estes várias caras conhecidas do grande público.

Uma delas foi Chester Bennington, dos Linkin Park, que interpretou uma versão de "Hallelujah", de Leonard Cohen, em homenagem a Cornell.

Também nomes como Tom Morello, Matt Cameron, Jeff Ament e o ator James Brolin foram chamados a fazer uma elegia ao músico.

Segundo o website TMZ, o corpo de Cornell foi cremado e as suas cinzas terão sido colocadas junto dos restos mortais de um "velho amigo": Johnny Ramone.