"Quero fazer um concerto especial para honrar as vítimas e angariar fundos para as suas famílias" escreveu Ariana Grande numa mensagem que deixou no Twitter. Recorde-se que, na sequência do atentado desta semana, após o seu concerto em Manchester, a cantora cancelou todos os seus concertos até 5 de junho.

Porém, a digressão será retomada já no próximo dia 7 de junho, em Paris, seguindo-se o concerto de Lisboa, a 11 de junho. Recorde-se que Ariana Grande cancelou, em 2016, o concerto que tinha marcado para o Rock in Rio Lisboa