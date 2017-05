"Glorioso! Lisboa, diverti-me tanto! Mal posso esperar por voltar e descobrir todos os teus segredos". Esta é a mais recente mensagem de Madonna no Instagram, a acompanhar uma foto registada no Estádio da Luz.

Já depois de partir do nosso país, após mais de uma semana de estada, Madonna havia mostrado uma foto das filhas Stella e Estere perto do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Nesse post podem ver-se as duas gémeas vestindo equipamentos do Benfica, com o seu nome na parte de trás - Estere tem, inclusive, os calções vestidos ao contrário. "Where Life Begins" ("Onde a Vida Começa") foi a frase que Madonna escolheu para documentar a ocasião.

Recorde-se que o irmão das meninas, David Banda, de 11 anos, tem treinado no centro de estágio do clube no Seixal, sob orientação de Nuno Gomes, diretor do complexo.

Ao longo da última semana em Portugal, Madonna reuniu-se com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e teve a cortesia do ministro da Cultura, Castro Mendes que, segundo a revista Visão pediu para que o Mosteiro dos Jerónimos fosse fechado para que Madonna e os seus filhos o visitassem sem qualquer incómodo. A própria diretora do monumento nacional, Isabel Cruz de Almeida, terá servido de guia.

Além do Oceanário, Madonna também terá estado, igualmente por indicação do Ministério da Cultura, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, onde terá assistido a uma exibição com cavalos lusitanos.

Por confirmar ficou o encontro com o Primeiro-ministro António Costa, que poderá ter acontecido na terça-feira da semana passada.