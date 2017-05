A viúva de Chris Cornell, Vicky Cornell, partilhou uma carta aberta ao músico, que se suicidou na semana passada.

"Foste o melhor pai, marido e genro. A tua paciência, empatia e amor sempre se revelavam", começa por escrever. "Disseste sempre que eu te havia salvo, que não estarias vivo se não fosse por mim".

Na carta, Vicky Cornell faz ainda referência à tese de que o músico estaria sobre o efeito de medicação quando se enforcou no seu quarto de hotel. "Tenho pena que tenhas estado sozinho, e sei que esse não eras tu, meu querido Christopher. As tuas crianças também o sabem, por isso podes descansar em paz", afirma.

Vicky, que foi casada com Chris Cornell desde 2004 e de quem tem dois filhos, escreve também que "irá lutar por [Chris]" e que ambos se voltarão a encontrar. "Sei que me virás procurar, e eu estarei à espera", conclui.

Leia aqui a carta completa, em inglês:

To My Sweet Christopher,

You were the best father, husband and son-in-law. Your patience, empathy and love always showed through.

You had always said I saved you, that you wouldn't be alive if it were not for me. My heart gleamed to see you happy, living and motivated. Excited for life. Doing everything you could to give back. We had the time of our lives in the last decade and I'm sorry, my sweet love, that I did not see what happened to you that night. I'm sorry you were alone, and I know that was not you, my sweet Christopher. Your children know that too, so you can rest in peace.

I’m broken, but I will stand up for you and I will take care of our beautiful babies. I will think of you every minute of every day and I will fight for you. You were right when you said we are soulmates. It has been said that paths that have crossed will cross again, and I know that you will come find me, and I will be here waiting.

I love you more than anyone has ever loved anyone in the history of loving and more than anyone ever will.

Always and forever,

Your Vicky