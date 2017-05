José Luís Moreira Lourenço, vocalista da banda portuguesa Ekos, faleceu ontem, 23 de maio, vítima de doença cardíaca.

A notícia foi dada no Facebook pelo filho do músico, Pedro Lourenço.

Formados em 1963, os Ekos são uma das referências do movimento yé-yé em Portugal.

Criado em Lisboa pelo vocalista Edmundo Falé, o grupo contava inicialmente com Mário Guia na bateria, António Joaquim no baixo, Joca Santos na guitarra ritmo e João Camilo Júnior na guitarra solo.

José Luís passou a ser o segundo vocalista dos Ekos devido ao seu conhecimento das canções de Cliff Richards.

"O José Luís conhecia todas as canções do Cliff Richard e cantava-as muito bem. E como na altura essas canções eram pedidas pelo público, entrou para o grupo", explica Mário Guia na Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa, de Luís Pinheiro de Almeida e João Pinheiro de Almeida.

No mesmo livro, refere-se que o maior êxito dos Ekos foi "Esquece", versão portuguesa de "Hold On", de P. J. Proby, com adaptação de José Luís e António Vieira.