Phil Collins está na corrida para comprar o palácio Flores, um imóvel de 5 pisos na Rua das Flores, no Chiado, em Lisboa. A notícia é avançada pela Flash!, que acrescenta que o valor pedido pela casa ronda os 25 milhões.

Este imóvel, localizado na esquina com a Rua do Ataíde, foi um dos vários visitados por Madonna na sua estada em Portugal, mas a cantora - que tem passeado por Lisboa na companhia de vários consultores imobiliários - não terá ficado completamente interessada no mesmo, refere aquele site. Será agora a vez de Phil Collins, que deverá chegar em breve a Lisboa, analisá-lo. Pelos planos atuais para o edifício, que possui um pátio interior, passa também a adaptação a um hotel de charme.

Madonna, que pediu uma casa de grandes dimensões na cidade de Lisboa, deseja ainda comprar uma quinta com cavalos nas redondezas de Lisboa (terá visto uma em Carcavelos), avança a mesma publicação. A artista visitou também palácios em Lisboa (Lapa, Rua da Junqueira, o referido prédio no Chiado) e em Sintra (a Quinta do Vinagre).