As Festas de Lisboa '17 começam já na quinta-feira da próxima semana, 1 de junho, e integram uma série de concertos gratuitos espalhados um pouco por toda a cidade.

O programa diversificado, que se prolonga por todo o mês de junho, inclui atuações dos Gipsy Kings, Miguel Araújo, Linda Martini, Susana Baca e Chico César, entre muitos outros. Consulte abaixo alguns dos destaques.

Logo a 1 de junho, na Praça do Comércio, a Orquestra Geração convida a fadista Joana Amendoeira para um concerto com início às 19h00 (entrada livre).

Entre 1 e 13 de junho, em concertos de entrada livre integrados na Trezena a Santo António, atuam na Igreja de Santo António de Lisboa nomes como Luísa Amaro e Vítor de Sousa (1 junho, 19h00), Miguel Ângelo (3 junho, 20h00), Marco Oliveira (5 junho, 18h00), Maria Ana Bobone (11 junho, 20h00) ou Não Simão (12 junho, 18h30).

As marchas populares chegam ao Desfile na Avenida da Liberdade a 12 de junho (21h00, entrada livre) e o Arraial Pride, com cartaz ainda por confirmar, está marcado para a Praça do Comércio no dia 24 junho (das 16h00 às 04h00, entrada livre).

Entre 22 e 25 de junho, o Grande Arraial de Benfica (na Alameda Padre Álvaro Proença) recebe vários concertos de entrada livre: Quim Barreiros (dia 22), D.A.M.A. (dia 23), Anaquim e Carminho (dia 24) e Sérgio Godinho (dia 25).

A 3 de junho, a Orquestra Gulbenkian leva o Concerto de Aranjuez à Praça do Comércio (22h00, entrada livre).

O Castelo de S. Jorge recebe fado entre 8 e 10 de junho, sempre às 22h00 (entrada livre, no limite da lotação do espaço e mediante levantamento de bilhete no dia do espetáculo): Ana Sofia Varela e António Serrano juntam fado e flamenco (8 junho); Marco Rodrigues e Edu Miranda juntam fado e chorinho (9 junho); e Ricardo Ribeiro e Daniel Schvetz juntam fado e tango (10 junho).

A América Latina invade Lisboa entre 15 e 18 de junho com espetáculos no Jardim do Palácio Pimenta - Museu de Lisboa (entrada livre, lotação 800 lugares) às 22h00: a peruana Susana Baca atua a 15 de junho, a cubana Yilian Cañizares a 16 de junho, a argentina Adriana Varela a 17 de junho e o brasileiro Chico César a 18 de junho.

O ex-Azeitonas Miguel Araújo junta-se à festa com um concerto de entrada livre nos Armazéns do Chiado a 9 de junho (19h00) no qual apresentará o novo álbum, Giesta. A 17 de junho, numa atuação integrada nos Concertos no Lumiar, os Linda Martini tocam à Saída do Metro de Telheiras (21h30, entrada livre). Cristina Branco sobe ao palco do Museu Nacional do Traje no dia 25 de junho (21h00).

A 26 de junho, Pedro Jóia convida Ney Matogrosso para um concerto no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos. O espetáculo tem início às 21h30 e os bilhetes estão à venda com preços a partir dos €25,00.

O Outjazz regressa para mais uma edição e nos dias 4, 11, 18 e 25 de junho decorre no Jardim do Campo Grande (das 17h00 às 21h00, entrada livre). Em julho (dias 2, 9, 16, 23 e 30) salta para o Parque Eduardo VII e em agosto (dias 6, 13, 20 e 27) passa para o Jardim da Estrela.

A Festa de Encerramento, que decorre na Praça do Comércio a partir das 22h00 do dia 1 de julho - entrada livre - recebe concertos dos Gipsy Kings (prometem convidados de luxo) e dos cubanos Los Van Van com o convidado Pedro Calvo e um DJ set de DJ Hugo Leite.