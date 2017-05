A digressão de Ariana Grande na Europa está suspensa indefinidamente. A decisão foi tomada depois do atentado terrorista na noite de segunda-feira, em Manchester, após um concerto naquela cidade britânica em que morreram pelo menos 22 pessoas, entre as quais várias crianças.

A BLITZ tem estado a tentar contactar a Everything Is New, promotora do concerto em Lisboa, que deveria acontecer a 11 de junho, mas ainda não obteve qualquer resposta. Porém, várias fontes próximas da cantora já anunciaram o cancelamento das restantes datas desta digressão europeia. Ariana Grande tinha concertos marcados para Londres (25 e 26 de maio), Antuérpia (28 de maio), Lodz (31 de maio e 1 de junho), Frankfurt (3 de junho), Zurique (5 de junho), Paris (7 de junho), Lyon (9 de junho) e Lisboa. A digressão seguia para Barcelona, Roma e Turim.

Na sua conta no Twitter, Ariana Grande escreveu uma mensagem, já depois dos tristes acontecimentos, em que se afirmava "desfeita" e "sem palavras". Fonte próxima da cantora declarou ao site TMZ que Ariana estava "em histeria" e "incapaz de atuar". A mesma fonte acrescentou que toda a equipa se encontra seriamente preocupada com a segurança. Adiantou ainda que a cantora e a sua equipa irão reavaliar esta digressão, logo que existam condições emocionais para tal