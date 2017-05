“A maior operadora de concertos do mundo, a Live Nation, está muito interessada em comprar uma participação no Rock in Rio”. É assim que o jornalista Maurício Lima deu ontem, domingo, no site da “Veja”, a notícia de que o maior colosso do mundo do espectáculo pode entrar no capital da empresa que produz o Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio e Rock in Rio Las Vegas.

A publicação brasileira adianta ainda que, para o efeito, a família Medina tem que resolver a participação da SFX, a empresa de Robert Sillerman que faliu recentemente – pediu a insolvência – e que detém uma participação importante na empresa de Roberto Medina. Lembre-se que antes da SFX também Eike Baptista foi sócio do Rock in Rio, tendo igualmente aberto falência.

Contactada pela BLITZ, Roberta Medina não confirmou que este processo de entrada no capital por parte da Live Nation esteja a decorrer.

O Rock in Rio produz alguns dos maiores festivais do mundo, como aqueles atrás citados, enquanto a Live Nation, além de produzir espectáculos, é proprietária de salas e empresas de bilhética, e também gere a carreira de artistas como os U2 e Madonna, entre muitos outros.