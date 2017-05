Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, encontrou-se com Madonna na passada quinta-feira, avança a SIC. O "encontro de cortesia", como é descrito, serviu para dar as "boas vindas" à cantora, que se encontra em Portugal há uma semana.

Não foi propriamente uma reunião oficial, diz a SIC, até porque se o encontro tivesse tido lugar o edifício da Câmara "dava muito nas vistas", refere a fonte da estação.

Já por essa altura era conhecido que a cantora procurava casa em Portugal. Segundo a SIC, Madonna esteve recentemente no concelho de Sintra onde reuniu com um responsável da autarquia que detém a pasta do imobiliário. Entre os vários imóveis que Madonna quis visitar (de palacetes a quintas) está a Quinta do Vinagre, em Colares, que está venda por 18 milhões de euros, e a Quinta do Relógio, na Serra de Sintra.